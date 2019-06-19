Дональд Трамп объявил о старте своей президентской кампании

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, объявил об официальном начале своей кампании на предстоящие в 2020 году президентские выборы, сообщает ТАСС .

«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», - сказал Трамп.

«Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца», - добавил он, напомнив о победе на президентских выборах 2016 года.

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул, что «в последние 2,5 года мы находились под осадой», доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера «принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить».

«Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России. Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп. Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть, - заявил он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года, а съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет 13-16 июля 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года.