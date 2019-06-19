Местами на территории республики пройдут кратковременные дожди
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40-градусная жара ожидается на западе и юге Казахстана
фото Жанары Каримовой

На западе и юге Казахстана 20-22 июня ожидается жаркая погода без осадков, на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

«На фоне повышенного атмосферного давления фронты, которые перемещаются через северные районы Казахстана, будут лишь местами вызывать кратковременные дожди с грозами», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах на юго-востоке республики. Жаркая погода без осадков будет в западных и южных районах: днем воздух прогреется до +30+35°С, местами +36+40°С.

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