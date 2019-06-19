Активист Альнур Ильяшев пришел в департамент полиции Алматы, чтобы его задержали

Гражданский активист Альнур Ильяшев подал очередное – 36-е по счету – заявление на проведение мирного митинга в Алматы 30 июня. Ильяшев уверен, что ему откажут в очередной раз, поэтому сегодня он пришел в департамент полиции города с заявлением-обращением, в котором просил задержать его заранее, потому что он намерен в любом случае провести мирный митинг.

«9-10 и 12 июня 2019 года в городе Алматы произошли множественные случаи задержаний и препровождений граждан Республики Казахстан в структурные подразделения Департамента полиции г.Алматы, с последующим привлечением их к административной ответственности. Данные задержания и сопровождение сотрудниками производились в связи с попыткой реализовать гражданами свое закрепленное в статье 32 Конституции РК право на мирные митинги, собрания и шествия БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ от Акимата г.Алматы. Ранее мной неоднократно (более 30 раз) в соответствии с Законом «О поpядке оpганизации и пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов и демонстpаций в Республике Казахстан» подавались заявления о проведении собрания, митинга. Во всех случаях со стороны Акимата г.Алматы следовали незаконные отказы на них, которые были безрезультатно обжалованы в Бостандыкском районном и Алматинском городском судах», - говорится в заявлении Ильяшева.

Он сообщил, что сегодня около 10:00 подал очередное заявление «о проведении собрания, митинга 30 июня 2019 года».

«НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ, что твердо намереваюсь реализовать в указанную дату свои КОНСТИТУЦИонные права на свободу слова (статья 20) и право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 32). О чем также было указано в поданном в Акимат г.Алматы заявлении о проведении собрания, митинга на 30 июня 2019 года (копия прилагается)», - указывается в заявлении активиста.

Ильяшев в своем заявлении уверен: «учитывая то, что акимат Алматы по сложившейся практике отказывает гражданским активистам в проведении мирных митингов и собраний, ожидается очередной отказ».

«В этой связи, а также учитывая мое намерение нарушить данный запретительный отказ, ПРОШУ ВАС задержать меня для привлечения к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 488 КоАП РК и направить материалы в суд для назначения превентивного наказания в виде административного ареста до 10 суток. В противном случае Ваш отказ будет воспринят как одобрение Департаментом полиции г.Алматы моего предстоящего административного правонарушения, совершение которого намечено мной на 30 июня 2019 года», - говорится в заявлении Ильяшева.

Когда он передал это заявление дежурному офицеру, его провели наверх, но задерживать в итоге не стали.

«Начальник штаба департамента полиции Халил Бабалиев почитал мое заявление, округлил глаза, спрашивал, зачем мне это надо. Я сказал, что у нас в стране абсурдная ситуация, когда конституционные права не дают реализовывать. Мне сказали, что на мое обращение ответят в течение 15 суток», - сказал Ильяшев Vласти.

Отметим, что из-за постоянных отказов в проведении митинга Ильяшев также подал в суд на городские власти.