Суд признал законным отказ акимата Алматы в проведении митинга за реформу МВД

Бостандыкский районный суд под председательством судьи Раушан Турсынбаевой отказал в исковых требованиях гражданскому активисту Альнуру Ильяшеву, который был не согласен с решением акимата Алматы в отказе митинга за реформу МВД.

«Отказали в полном объеме. Судья сказала, что процедурно акимат закон не нарушил. Мы были готовы к отказу и пойдем дальше – подадим апелляцию в городской суд, а потом и в Верховный», - сообщил Vласти Ильяшев.

Он также добавил, что, несмотря на решение судьи, считает этот процесс победой: «Тут довольно необычная ситуация получилась. Судья дольше обычного думала, что-то в ней, мне кажется, зашевелилось. Думаю, в судье было внутреннее противоречие, хотя она и сделала прагматичный выбор».

После убийства фигуриста Дениса Тена Альнур Ильяшев и другие граждане подали в акимат Алматы 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД. 11 августа акимат отказал им, ссылаясь на ремонтные работы, которые якобы ведутся на специально отведенной для акций протеста территории за кинотеатром Сары-Арка. Решением маслихата от 2005 года митинги в Алматы могут проводится только за кинотеатром Сары-Арка.



В дальнейшем Ильяшев, не согласный с отказом акимата, подал против городских властей иск, требуя признать их отказы на проведение митинга незаконными и противоречащими Конституции. На предварительные слушания представители акимата не пришли.



Требования реформировать МВД появились после убийства фигуриста Дениса Тена в центре Алматы. По мнению граждан смерть знаменитого спортсмена в значительной мере связана с непрофессионализмом полиции.



Министр внутренних дел Касымов, комментируя требования граждан, включая свою отставку, сказал, что будет выполнять решения президента и правительства.

Интервью с Альнуром Ильяшевым