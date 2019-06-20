Движение «Жана Казахстан» объявило о прекращении своей деятельности

Незарегистрированная организация «Форум «Жана Казахстан» в четверг, 20 июня, объявила, что прекращает свою деятельность. Как сообщает Радио Азаттык , в заявлении группы, позиционировавшей себя как «новая оппозиционная организация» в политическом пространстве страны, говорится, что они не планируют регистрироваться в виде партии, но намерены продолжать работу по отдельным направлениям.

«Все наши действия и шаги предпринимались в рамках правового поля, и мы надеемся изменить политическую конфигурацию нашей страны», - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Поясняя сворачивание своей деятельности, организация сообщила, что в их адрес «продолжают поступать фиктивные обвинения» в ангажированности с администрацией президента Казахстана, но для них «представляется затруднительным опровергнуть эти обвинения», поэтому они «решили прекратить работу форума».

Участник движения Мирас Нурмуханбетов объяснил, что попытка зарегистрироваться в виде партии невозможна ввиду ситуации с участником Амиржаном Косановым, который позиционировал себя оппозиционным кандидатом в президенты, но до объявления официальных итогов досрочных выборов признал поражение и поздравил кандидата от партии власти с победой.

«Наше первоначальное желание — возможность выступать на парламентских выборах — спотыкается о мнение о том, что Косанов и все, кто будет с ним рядом, собираются открывать партию. Это будет свидетельством того, что изначально всё-таки была договоренность, о которой большая часть форума не знала. Поэтому считаем, что в ближайшее время регистрация партии под брендом «Жаңа Қазақстан» или от участников «Жаңа Қазақстан» будет рассматриваться как доказательство провластности, что был договор Косанова и Ко с Акордой», - отметил Нурмуханбетов.

Как сообщается в заявлении группы, часть ее представителей, вероятно, перейдет в ряды Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Акикат», другая, возможно, прекратит активное участие в политике. Также в заявлении сообщается о намерении «зарегистрироваться в Европе для продолжения работы по теме Голода, по списку Магнитского, расхищенным активам и другим важным проблемам».

В мае прошлого года участники Форума «Жана Казахстан» заявили о начале юридической регистрации. Сообщалось, что в состав организации войдут публичные политики, эксперты и журналисты, а ее целями станут политическое просвещение населения, анализ государственной политики и выстраивание общественной дискуссии по широкому кругу вопросов.

Тогда Амиржан Косанов заявлял, что Форум хочет добиться того, чтобы Казахстан вошёл в число цивилизованных стран, где возможно мирное выражение протеста по различным вопросам: коммунальным, экологическим или политическим: «Мы выступаем за цивилизованный диалог между обществом и властью. Мы готовы консолидировать вокруг себя прогрессивные силы – неравнодушных граждан, которые не хотят быть в стороне от надвигающегося транзита власти». Косанов также подчеркивал, что в обществе закрепилось неправильное мнение, что любое общественное начинание должно иметь подпитку из Акорды или из-за рубежа. Политик заверял, что Форум будет критически относиться к власти, но допускать диалог и сотрудничество во имя общих интересов.