Движение «Жана Казахстан» заявило о начале процедуры юридического оформления

По словам политолога и участника организации Расула Жумалы, сейчас «Жана Казахстан» подаёт заявление о регистрации в министерство юстиции. После консультаций с юристами все участники решили проходить этот процесс в форме ассоциации юридических лиц. Она будет состоять преимущественно из публичных политиков, политологов и журналистов. В неё уже согласились войти движение «Болашак», общественный фонд Liberty, фонд Алтынбека Сарсенбаева и движение Улт Тагдыры.

Политолог подчеркнул, что вопреки многочисленным отказам в регистрации другим организациям участники Форума надеются на благополучный исход процедуры. У государства, по его словам, нет законных оснований препятствовать появлению организации в этом юридическом статусе: «Она не оставляет никаких законных проволочек, чтобы отказать. Тем более было бы странно видеть такой отказ на фоне регистрации различного рода очень непонятных организаций. Это будет определённый тест для власти. Но даже в случае отказа "Жана Казахстан" не будет прекращать свою деятельность. Она будет продолжаться в той или иной форме».

Вместе с этим Жумалы отметил, что «Жана Казахстан» будет открыт для вступления всех желающих, кто разделяет ценности, цели и принципы организации. Свою деятельность он планирует вести в трёх направлениях: политическом просвещении, политической экспертизе и публичной дискуссии. В рамках них будет обсуждаться широкий круг вопросов – от транзита власти до качества государственного управления. Помимо этого, Форум намерен проводить круглые столы, выходить в прямые эфиры, присутствовать в социальных сетях и использовать различные журналистские инструменты.

«Это лето мы хотим посвятить тому, чтобы поездить по стране и встретиться с активными блогерами и людьми», - заметил политолог и другой участник «Жана Казахстан» Айдос Сарым. Он указал на то, что прежней проблемой казахстанской оппозиции было создание какой-либо организации «под личность или большие финансы». И все эти инициативы, по его мнению, показали свою несостоятельность.

«Поэтому мы хотим идти в обход. У нас в стране хватает профессиональных политиков, которые 25 лет мотались из одной партии в другую и меняли идеологии, как перчатки. Мне кажется, это тоже неправильно. Всё-таки должны быть ценности, вокруг которых собираются люди. Всё-таки партия, которую финансирует 20 тысяч человек, лучше, чем партия, которую финансирует два олигарха и неважно, провластные они или беглые», - пояснил он.

Форум, по словам политика Амиржана Косанова, хочет добиться того, чтобы Казахстан вошёл в число цивилизованных стран, где возможно мирное выражение протеста по различным вопросам: коммунальным, экологическим или политическим: «Мы выступаем за цивилизованный диалог между обществом и властью. Мы готовы консолидировать вокруг себя прогрессивные силы – неравнодушных граждан, которые не хотят быть в стороне от надвигающегося транзита власти».

Косанов убеждён, что в обществе закрепилось неправильное мнение, что любое общественное начинание должно иметь подпитку из Акорды или из-за рубежа. «В обществе очень много граждан, которые хотят помочь стране. И если говорить о финансировании, то извините, может быть, это нескромно, но среди наших ребят есть самодостаточные люди, которые могут купить билет из Алматы в Брюссель (в конце апреля там прошла первая встреча участников «Жана Казахстан» - V) и пожить, возможно, не в очень дорогой гостинице. <…> Мы свободные граждане. Мы не такая богатая организация, мы скинулись на офис в здании среднего уровня, мы не стали открывать его где-то в фешенебельном бизнес-центре. Поэтому я открыто заявляю, что нас всех купить невозможно. У властей, у олигархов не хватит денег, чтобы сделать это».

Политик заверил, что Форум будет критически относиться к власти, но допускать диалог и сотрудничество во имя общих интересов: «Мы критиковали и будем продолжать критиковать власть. Но если власти примут адекватные общественному настрою решения, почему мы должны её критиковать? Возможно, мы соберёмся и поддержим её решение. Я долгие годы работал в правительстве, мои коллеги тоже. У нас остались контакты, мы с ними контактируем».

Косанов опроверг аффилированность организации с экс-главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Он заявил, что у него есть своё представление о том, какой должна быть оппозиционная деятельность: «Что касается Аблязова, я участвовал в пикетах, был руководителем ряда штабов по защите Дуванова, Жакиянова и Аблязова. И Аблязов формата начала 2000-х годов совершенно отличается от нынешнего <…> Возможно, у него есть сторонники внутри страны. Но я всегда был сторонником единства оппозиционных сил, нам нужно исключить личностные конфликты. Мы должны действовать вместе, поэтому мои коллеги сказали, что мы открыты для всех».

Сарым назвал предположения о связях Форума с Акордой и Аблязовым «выбором между чумой и холерой»: «Когда мы говорим о неприемлемости монополии на власть, мы должны в той же мере отвергать попытки создать монополию на оппозицию. Аблязов точно такой же гражданин, как и мы. Он один из многих. Никто его лидером (оппозиции - V) не избирал, никто не назначал. Есть деньги – он финансирует, его поддерживают. Но он находится в точно такой же конкурентной среде».

Политолог назвал процессы финансирования и организации деятельности «Жана Казахстан» прозрачными. У всех участников есть работа, которая приносит основные доходы. И их размер позволяет им направлять часть сбережений на общественную деятельность. При этом организация не будет возражать против сторонней финансовой помощи – от разделяющих её ценности людей в регионах или бизнесменов.

«Мы живём в XXI веке, уже во втором десятилетии. У нас очень много людей, которые встревожены ситуацией, которых беспокоит будущее. Мы учимся у наших коллег, в том числе российских, которые показывают, что есть современные методы фандрайзинга и краудсорсинга. Мы идём в ногу со временем и многое начинаем понимать. Поэтому мы не стали с первого дня заявляться, мы решили продумать инфраструктурную часть, чтобы потом была возможность где-то собираться и обсуждать существующие проблемы», - резюмировал Сарым.