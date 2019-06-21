Патрулирующие у водоемов полицейские машины оснастят средствами спасения – МВД

Алия Иксанова, Vласть
Полицейские машины, которые патрулируют вдоль водоемов, будут оснащаться дополнительными средствами спасения, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
«Все вы знаете, буквально недавно несколько таких происшествий нас потрясли, когда сотрудник полиции, спасая (тонущую – V) женщину, погиб в Атырауской области. У нас есть стандартный набор в наших патрульных машинах, которым оснащают: это медицинская аптечка, специальные ленты для оцепления места происшествия, фишки для перекрытия движения, знаки аварийной остановки, но спасательных кругов, жилетов, канатов для спасения, а также специальных инструментов для разжимания дверей и резки металлов у нас не было», - сказал Тургумбаев на отчетной встрече с населением в пятницу.
По его словам, сейчас утвержден новый норматив.
«Теперь во всех полицейских машинах, которые патрулируют вдоль водоемов, вдоль мест, где есть угроза подтопления и гибели людей, будут именно эти патрульные машины оснащаться такими инструментами», - сказал Тургумбаев.
Ранее глава КЧС Владимир Беккер констатировал, что в Казахстане не хватает спасателей на водоемах. По его словам, «в целом по стране около 50 тыс. водоемов, которые используются населением для отдыха, рыбной ловли или ведения хозяйства», а спасателей насчитывается всего 1380 человек.
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