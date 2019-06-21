Патрулирующие у водоемов полицейские машины оснастят средствами спасения – МВД

«Все вы знаете, буквально недавно несколько таких происшествий нас потрясли, когда сотрудник полиции, спасая (тонущую – V) женщину, погиб в Атырауской области. У нас есть стандартный набор в наших патрульных машинах, которым оснащают: это медицинская аптечка, специальные ленты для оцепления места происшествия, фишки для перекрытия движения, знаки аварийной остановки, но спасательных кругов, жилетов, канатов для спасения, а также специальных инструментов для разжимания дверей и резки металлов у нас не было», - сказал Тургумбаев на отчетной встрече с населением в пятницу.

По его словам, сейчас утвержден новый норматив.

«Теперь во всех полицейских машинах, которые патрулируют вдоль водоемов, вдоль мест, где есть угроза подтопления и гибели людей, будут именно эти патрульные машины оснащаться такими инструментами», - сказал Тургумбаев.

Ранее глава КЧС Владимир Беккер констатировал, что в Казахстане не хватает спасателей на водоемах. По его словам, «в целом по стране около 50 тыс. водоемов, которые используются населением для отдыха, рыбной ловли или ведения хозяйства», а спасателей насчитывается всего 1380 человек.