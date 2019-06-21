Скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2 в Акмолинской области, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения столицы.

В управлении проинформировали, что в течение суток с момента поступления в больницу пострадавшему проводилась реанимация и интенсивная терапия.

«В течение дня у пациента четырехкратно отмечалась остановка сердечной деятельности. Трижды реанимация увенчалась успехом. При последней остановке сердечной деятельности, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта. Констатирована биологическая смерть», - говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь боролись лучшие специалисты города.

Напомним, самолет АН-2 упал утром 20 июня в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. В результате происшествия пилот самолета погиб, второй пилот и техник с травмами и ожогами были госпитализированы в больницу. Для расследования авиационного происшествия создана специальная комиссия МИИР, также проводится досудебное расследование по ст. 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) УК РК, которое находится на контроле главной транспортной прокуратуры.