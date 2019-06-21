Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии
  • 242
Скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2 в Акмолинской области
Фото Айсулу Тойшибековой

Алия Иксанова, Vласть

Скончался один из пострадавших при крушении самолета АН-2 в Акмолинской области, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения столицы.

В управлении проинформировали, что в течение суток с момента поступления в больницу пострадавшему проводилась реанимация и интенсивная терапия.

«В течение дня у пациента четырехкратно отмечалась остановка сердечной деятельности. Трижды реанимация увенчалась успехом. При последней остановке сердечной деятельности, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта. Констатирована биологическая смерть», - говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь боролись лучшие специалисты города.

Напомним, самолет АН-2 упал утром 20 июня в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. В результате происшествия пилот самолета погиб, второй пилот и техник с травмами и ожогами были госпитализированы в больницу. Для расследования авиационного происшествия создана специальная комиссия МИИР, также проводится досудебное расследование по ст. 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) УК РК, которое находится на контроле главной транспортной прокуратуры.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Активист Альнур Ильяшев пришел в департамент полиции Алматы, чтобы его задержали
Новости
Суд оштрафовал главреда "Уральской недели"
Новости
Начался суд над главным редактором газеты «Уральская неделя»
Новости
Трамп анонсировал массовую депортацию мигрантов из США
Новости
Движения Respublika и Oyan, Qazaqstan заявили о своих требованиях для начала общественного диалога с властью
Новости
40-градусная жара ожидается на западе и юге Казахстана