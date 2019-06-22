Запрет начнет действовать с 8 июля
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Россия вводит запрет для авиакомпаний на полеты в Грузию
Фото Искандера Салиходжаева

Россия с 8 июля вводит временный запрет для авиакомпаний на полеты в Грузию. Запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в целях национальной безопасности и защиты российских граждан «от преступных и иных противоправных действий» с 8 июля «российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам путевок в Грузию. Кроме этого, правительству и МИДу поручено обеспечить возвращение российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация обстановки в стране.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», - заявил он.

Напомним, обстановка в Грузии обострилась 20 июня после инцидента с участием депутата Госдумы и президентв Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Во время заседания ассамблеи в парламенте Грузии он сел в кресло спикера. Это вызвало недовольство оппозиционных партий, которые в знак протеста покинули зал заседания. Вечером на улицах Тбилиси вспыхнули акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Протестующие требовали отставки главы парламента и МВД. Во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 – сотрудники полиции. Сообщалось о более чем 300 задержанных. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом» страны. 21 июня Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента.

Совет безопасности России оценил происходящее в Грузии как спровоцированную экстремистскими элементами русофобскую провокацию.

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