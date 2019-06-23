Активист Данияр Хасенов сообщил, что его не выпускают из страны

Данияр Хасенов, помогавший задержанным во время митингов 9, 10 и 12 июня, узнал на паспортном контроле о том, что не может выехать из Казахстана.

«Департамент полиции г.Алматы закрыл мне выезд из Казахстана абсолютно незаконно. Об этом я узнаю уже на паспортном контроле. Объяснений нет. У меня новый паспорт в котором имеется шенгенская виза. Задолженностей у меня нет»,- написал Хасенов на своей странице в Facebok.

Он предположил, что за этим может стоять тот же следователь, якобы по запросу которой неделю назад арестовали счета Хасенова и его близких.



«Я не являюсь подозреваемым или обвиняемым, по мне судебных постановлений нет. Это еще один пример как можно просто по беспределу нарушить права человека, а в данном случае право на свободный въезд/выезд из страны.Я ехал на встречи с европейскими депутатами, а также по учебе» , - сообщил Хасенов.



Данияр Хасенов стал известен во время протестов 9, 10 и 12 июня, в ходе которых он помогал задержанным, а потом и сам оказался в их числе.