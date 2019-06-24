Дом отдыха глав государства находится на острове Косумель
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Президент Мексики продаст дом на курорте для помощи бедным
Фото AP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что дом для отдыха глав государства на острове Косумель в штате Кинтана-Роо будет продан, чтобы оказать помощь бедным, сообщает РИА Новости.

«Я хорошо изучу все, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо», - заявил он в воскресенье, выступая в городе Плайя-дель-Кармен.

Между тем, как сообщает агентство, накануне в Мексике состоялся аукцион по продаже домов, которые ранее принадлежали наркоторговцам. Во время публичных торгов были реализованы 9 из выставленных на продажу 27 резиденций наркобаронов, за которые государство выручило 56,6 млн песо (почти $3 млн). Большая часть этих денег будет направлена на помощь беднякам штата Герреро.

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