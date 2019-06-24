После ЧП люди семьями уезжают из города Арысь – СМИ

На территорию воинской части в городе Арысь Туркестанской области, где утром 24 июня прогремел взрыв, привлекли 52 человека личного состава, 12 единиц пожарной техники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, 4 единицы техники, 23 человека личного состава и 1 кинологический расчет ДЧС города Шымкент. Также на место взрыва выехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщает Otyrar.kz.

«В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. На данный момент создана рабочая группа во главе с акимом области», - сообщает Otyrar.kz.

Сейчас, как пишет Otyrar.kz, люди целыми семьями уезжают из Арыси, многие едут в Шымкент, в страхе свою за жизнь и за жизнь близких». Также, по данным СМИ, «по дороге в направлении Шымкента скопилась пробка из автомобилей и людей». Ссылаясь на слова местных жителей, Otyrar сообщает, что «их предупредили о необходимости приготовить документы и возможной эвакуации».

Выяснением причин в данный момент занимается специальная комиссия.

По информации КЧС, сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь.

Как сообщили в свою очередь в министерстве обороны, «на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов».

«На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

