56 автобусов направлено для эвакуации населения из Арыси – КЧС

56 автобусов направлены для эвакуации жителей из Арыси в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от города. Как сообщили в понедельник в комитете по ЧС, на данный момент из зоны ЧП в город Шымкент эвакуировано 17 детей. На место происшествия для ликвидации пожара на складе боеприпасов дополнительно направлены 118 человек и 7 единиц техники, на данный момент информации по пострадавшим нет.

«Распоряжением акима города Арысь проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В городе Шымкент развернуто 15 эвакуационных пунктов. И к данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе №87 им. Назарбекова в микрорайоне Самал-3», - сообщили в комитете по ЧС.

Здесь отметили, что для координации действий задействованных сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер.

На ликвидацию пожара задействованы силы и средства пожарных подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области по повышенному номеру вызова в составе 75 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент 118 человек и 7 единиц техники.

«Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, информация по пострадавшим на данное время нет», - подчеркнули в комитете.