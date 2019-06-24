В Арыси после взрыва пропала шестилетняя девочка

В городе Арысь Туркестанской области вскоре после взрыва на территории воинской части пропала шестилетняя Ясмина Жаксылык. Об этом Vласти сообщили родственники пропавшей. По их словам, Ясмина пропала на игровой площадке в районе автовокзала.

«Девочка была одета в белую футболку, синие джинсы и красные мокасины. На голове был хвостик. Когда начался этот хаос, кто ее забрал, в какую сторону, в какую машину посадил – неизвестно», - рассказала Vласти тетя Ясмины Гульзия.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, родные просят обращаться по телефонам: 8 701 770 17 88 (Еркен) и 8 700 770 07 50 (Гульзия).

По информации КЧС, сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь.

Как сообщили в свою очередь в министерстве обороны, «на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов». При этом в Минобороны сообщали, что пострадавших нет. Но по последним данным областного управления здравоохранения, в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них военный направлен в областную больницу.