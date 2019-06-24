SCAT открывает новый рейс из столицы Казахстана в Москву

С 6 июля авиакомпания SCAT запускает новый рейс – из столицы Казахстана в Москву. Полеты будут выполняться ежедневно, а стоимость билетов будет начинаться от 119 815 тенге в оба конца, сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

«Новый международный рейс станет приятным подарком для всех казахстанцев ко дню столицы и подарит вам лучшие впечатления этого лета. Первый рейс стартует 6 июля. У направления предусмотрены удобные стыковки не только с городами Казахстана, но и с недавно открытыми Нур-Султан – Улан-Батор и Нур-Султан – Душанбе», - рассказали в авиакомпании.

Здесь отметили, что рейс будет выполняться ежедневно, соответственно, будет удобен не только для туристических путешествий, но и для деловых поездок, а предложенные тарифы, стоимость которых начинается от 119 815 тенге туда и обратно, «приятно удивят всех пассажиров». Как сообщили в авиакомпании, билеты уже поступили в продажу.