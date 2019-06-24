Безотлагательно внедрить единую социальную карту поручил Токаев

В Казахстане необходимо выстроить справедливую социальную политику и как можно быстрее внедрить единую социальную карту, используя цифровую платформу. Такие поручения дал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность выстраивания справедливой социальной политики, прежде всего, в отношении людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Президент также отметил необходимость безотлагательного внедрения единой социальной карты с использованием цифровой платформы», - говорится на сайте Акорды.

В свою очередь во время совещания министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев рассказал о ситуации с оказанием адресной социальной помощи.

«В этой важной сфере проводится большая работа, которая позволила улучшить положение социально уязвимых слоев населения. В то же время выявлены многочисленные случаи нарушения процедуры выдачи АСП, вплоть до использования мошеннических схем, что привело к незапланированному увеличению бюджетных расходов», - констатировал он.



