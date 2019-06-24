В Шымкенте открыли центр сбора помощи для эвакуированных из Арыси

24-26 июня в Шымкенте на базе Дома дружбы Туркестанской области будут принимать гуманитарную помощь и помогать проводить эвакуацию пострадавших после взрывов в городе Арысь. Жители могут принести продукты питания, воду, соки, детское питание и предметы первой необходимости.

К акции присоединились «Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик», «Ассоциация азербайджанцев», «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска», «Ассоциация корейцев Казахстана» и другие объединения.

Ассамблея народа Казахстана призывает не оставаться равнодушными и по возможности оказывать помощь пострадавшим от техногенной катастрофы.

Адрес: Дом Дружбы Туркестанской области, г.Шымкент, ул.Желтоксан, дом №9/3.

Время работы: 24-25 июня - круглосуточно, с 26 июня - с 09.00 до 19.00 часов.

Контактный номер: + 7 (7252) 21-35-40.