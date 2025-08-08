Кабмин Израиля одобрил план Нетаньяху по оккупации города Газа

Кабинет министров Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху оккупировать город Газа. При этом в заявлении канцелярии премьер-министра вместо термина «оккупация» используется термин «захват», что обусловлено правовыми последствиями для гражданского населения анклава, сообщает издание The Jerusalem Post .

Кабмин также принял пять принципов прекращения войны: разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, как живых, так и убитых, демилитаризация сектора Газа, сохранение Израилем контроля над сектором Газа и существование гражданского правительства, не контролируемого ни ХАМАС, ни палестинской администрацией.

План, предложенный Нетаньяху, включает в себя окружение города Газа и переселение около миллиона жителей в южную часть анклава.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию The Jerusalem Post, что военные «будут нацелены на опорные пункты террористов в городе», а затем расширят операции на центральные лагеря беженцев.

Ожидается, что оккупация продлится не менее шести месяцев. Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что Нетаньяху «убежден, что это единственный путь к победе над ХАМАС».

В интервью Fox News в четверг премьер-министр Израиля заявил: «Мы намерены военным путем захватить весь сектор Газа, расформировать ХАМАС и передать контроль другому правительству».

Также сообщается, что Израиль при поддержке США и других международных партнеров намерен направить в Газу гуманитарную помощь в объеме, в четыре раза превышающем нынешний. США планируют открыть 16 центров гуманитарной помощи по образцу центров, которыми управляет Фонд гуманитарной помощи Газы.