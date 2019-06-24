52 человека обратились за медпомощью после взрывов в Арыси – Минздрав

52 человека обратились в медицинские учреждения за получением медпомощи после взрывов на складе боеприпасов в Арыси, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения. По информации ведомства, на данный момент в больницах находятся 34 человека.

«По состоянию на 20:00 местного времени общее число обращений составило 52 человека (Туркестанская область, включая город Шымкент), 34 из них госпитализированы. Зафиксирован один летальный случай. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии», - сообщили в Минздраве.

Здесь отметили, что для оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент. Для оказания экстренной медицинской помощи по линии санитарной авиации мобилизованы две мультидисциплинарные бригады в составе травматологов, реаниматологов, комбустиологов. Кроме того, мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи в Жамбылской и Кызылординской областях.

«Для обесппечения оперативной транспортировки в случае необходимости готовы 2 вертолета санитарной авиации с оснащенным оборудованием и медицинской бригадой на борту. Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами прилагаются всевозможные усиоия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС», - заверили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 31 госпитализированном пострадавшем и 1 погибшем.