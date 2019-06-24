Из-за ЧС изменено движение пассажирских поездов через станцию Арысь

Изменено время движения некоторых пассажирских поездов через станцию Арысь, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

По данным «Пассажирских перевозок», в связи с объявлением ЧС по Туркестанской области для обеспечения безопасности пассажиров поезда, отправляющиеся из городов Актобе, Алматы, Кызылорда и Туркестан, следующие через станцию Арысь, до 10.00 часов 25 июня отправляться не будут.

«Для организации перевозок пассажиров задействован участок Жезказган-Саксаульск. Через него отправлены три поезда: № 41/42 сообщением Алматы – Атырау и № 30 сообщением Атырау – Алматы», - уточнили в компании.

Отмечается, что в настоящее время структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения поездов, организации питания и доставке пассажиров до станций назначения альтернативными маршрутами. Всю информацию по пассажирским поездам можно уточнять по телефону Единой справочной службы 105.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП задерживается движение поездов на участке Шымкент – Арысь – Тимур.