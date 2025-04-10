В аэропорту Астаны запустили новую систему заказа такси по фиксированному тарифу

В аэропорту Астаны запущена новая система заказа такси Taxi Point, через которую можно быстро и безопасно заказать услугу по фиксированному тарифу сразу после прилета, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Проект, реализованный Центром развития туризма Astana Tourism акимата совместно с частными инвесторами, позволит туристам заказывать такси без посредников. В зонах прилета аэропорта установлены терминалы, через которые можно выбрать маршрут, оплатить банковской картой и получить всю информацию о такси: время прибытия, марку, цвет и номер автомобиля, а также контакты водителя.

Сервис Taxi Point поддерживает семь языков: казахский, русский, английский, китайский, испанский, французский и турецкий.