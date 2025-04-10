В аэропорту Астаны запустили новую систему заказа такси по фиксированному тарифу

В зонах прилета аэропорта установлены терминалы
В аэропорту Астаны запущена новая система заказа такси Taxi Point, через которую можно быстро и безопасно заказать услугу по фиксированному тарифу сразу после прилета, сообщает официальный сайт акимата столицы.
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