Правительство выделит средства для помощи жителям Арыси – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными жителями города Арысь. Как сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, президент пообещал, что город будет восстановлен, правительство выделит средства для помощи жителям.

«Город восстановим. Все будет нормально. Потерпите», - сказал Токаев.

Он назвал случившееся катастрофой и пообещал, что правительство выделит деньги для помощи жителям. В частности, в их домах сделают ремонт.

«Выделят средств, сколько нужно. Все области будут помогать. Главное, правительство вам поможет. По моему поручению», - сказал президент.

Также Токаев сообщил, что две области - Акмолинская и Павлодарская - готовы взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть и восстановиться после пережитого.

«Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль», - заверил глава государства.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь и принять конкретные меры по обеспечению безопасности жителей и оказания им помощи. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.