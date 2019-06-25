Число пострадавших в результате ЧП в Арыси увеличилось до 165 человек

По состоянию на 7 утра вторника число пострадавших в результате ЧП в Арыси Туркестанской области увеличилось до 165 человек, из них 89 госпитализированы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«В общей сложности, с учетом информации, полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г.Шымкент, всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение. Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц», - говорится в сообщении Минздрава.

Уточняется, что из 89 госпитализированных 52 человека – из города Шымкент, 37 человек – из Туркестанской области.

Также в министерстве напомнили, что в целях оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент, в Жамбылской и Кызылординской областях мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи, а на случай необходимости готовы 2 вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту. По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из Алматы в Шымкент направлены 2 мультидисциплинарные бригады в составе реаниматологов, травматологов, камбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов.

«На данный момент специалистами уже оказана консультативная помощь одиннадцати пациентам, одному из пациентов проведена операция на месте», - сообщили в Минздраве.

Кроме того, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-камбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи, которые уже оказали консультативную помощь трем пострадавшим.

«Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами прилагаются всевозможные усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что по состоянию на 20:00 понедельника за медицинской помощью обратились 52 человека, 34 из них были госпитализированы.