До двух человек увеличилось число жертв взрывов боеприпасов в Арыси

Два человека погиби в результате взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Предприняты необходимые меры, жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.», - сообщил Мамин.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил, что погибшие – это «один военнослужащий войсковой части и один житель города Арысь».

В целом, подчеркнул премьер-министр, по поручению президента будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным и инфраструктурным объектам, будут выделены средства для восстановительных работ.

«Со стороны правительства будет оказана помощь. Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки. Предлагаю последовать примеру партии Nur Otan по сбору средств», - предложил глава кабинета министров.

Накануне аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщал об одном погибшем в результате ЧП.

Всего на данный момент пострадали 165 человек, 89 госпитализированы.