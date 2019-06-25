Склады боеприпасов находились гораздо ближе, чем должны были

По правилам министерства обороны склады боеприпасов должны находиться не менее чем в одном километре от населенного пункта и воинской части, однако они находились всего в 200 метрах. Чтобы переселить людей и увеличить расстояние, не хватало финансирования, заявил во вторник в кулуарах правительства первый заместитель министра обороны Казахстана Мурат Бектанов.

«Склады находятся на удалённости до 200 метров (от населенного пункта - V). Хотя они должны быть удалены на три километра. Мы неоднократно подавали документы, чтобы продлить дальность на 10 километров. Однако для этого нужно было выселять людей, железная дорога там находится почти в 800 метрах (от складов - прим. V). Мы занимаемся практически с 2005 года перевозом боеприпасов на другие территории. Так как у нас немножко финансирование недостаточное, мы не успели всё перевезти», - рассказал Бектанов.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин сообщил журналистам, что склады находились от войсковой части на расстоянии до 700 метров.

«Населённый пункт располагался в некоторых местах до одного-двух километров, именно жилье. Решение о переносе базы должно принимать подразделение министерства обороны. Есть нормативные расстояния расположения от объектов хранения артвооружения. Соответственно, в дальнейшем будет приниматься решение целесообразности нахождения данного объекта вблизи территории населённых пунктов», - подчеркнул замминистра.

24 июня в военной части, расположенной в городе Арысь, произошло несколько взрывов. По данным на утро 25 июня погибло два человека. Жители города, а это 44 тысяч человек, эвакуированы.