500 саперов ликвидируют последствия взрыва складов боеприпасов в Арыси

500 саперов ликвидируют последствия взрыва складов боеприпасов и, в первую очередь, разминирована будет территория города Арысь, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра обороны Мурат Бектанов.

«Со вчерашнего дня 500 человек-саперов принимают участие в ликвидации последствий. Там порядка 50 единиц техники. В первую очередь будут разминированы боеприпасы, которые находятся в населенном пункте Арысь, для того, чтобы жители могли спокойно войти в дома», - рассказал Бектанов.

Кроме того, по его словам, для проведения разведки того, куда полетели снаряды, привлечено 1800 человек. Также военные проводят патрулирование, в том числе, с привлечением военной полиции.