500 саперов ликвидируют последствия взрыва складов боеприпасов в Арыси

500 саперов ликвидируют последствия взрыва складов
боеприпасов и, в первую очередь, разминирована будет территория города Арысь,
сообщил во вторник журналистам первый заместитель
министра обороны Мурат Бектанов.
«Со вчерашнего дня 500 человек-саперов принимают участие в ликвидации последствий. Там порядка 50 единиц техники. В первую очередь будут разминированы боеприпасы, которые находятся в населенном пункте Арысь, для того, чтобы жители могли спокойно войти в дома», - рассказал Бектанов.
Кроме того, по его словам, для проведения разведки того, куда полетели снаряды, привлечено 1800 человек. Также военные проводят патрулирование, в том числе, с привлечением военной полиции.
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