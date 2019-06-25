Им нужна одежда
Около 1000 человек ждут гуманитарную помощь в Центральной мечети Шымкента
Фотография Данияра Молдабекова

Данияр Молдабеков, Vласть, Шымкент

На территорию Центральной мечети Шымкента эвакуировали около 1000 человек, бежавших из города Арысь, где вчера взорвался склад с боеприпасами. Сейчас перед мечетью стоит всего одна фура с гуманитарной помощью, около входа в одно из зданий мечети столпотворение. Людям в основном нужна одежда, потому что из родных мест они эвакуировались экстренно.

«Гуманитарную помощь привезли волонтеры, частные лица. Акимат помогает в других местах, но не здесь» ,- сказала волонтер Айгерим Айтаканова.

Жительница Арыси Анипа говорит, что сразу после взрыва схватила внуков и больше ни о чем не думала. По ее словам, проблем с продуктами сейчас не так много, важнее найти одежду.

«Детям одежда нужна, но я устала тут стоять (кивает на очередь - V). Наверное, сейчас на рынок пойду»,- сказала женщина Vласти.

Отметим также, что во дворе мечети организовали кухню, пострадавшим раздают плов и питье.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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