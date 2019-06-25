Мобильные ЦОНы организовали для пострадавших жителей Арыси

В 15-ти сборно-эвакуационных пунктах Шымкента и в 12-ти точках Ордабасинского, Сарыагашского, Казыгуртского, Отырарского районов и близлежащих сельских округовсотрудники корпорации «Правительство для граждан» оказывают государственные услуги пострадавшим жителям города Арысь. Кроме того, в каждый район организованы выезды мобильных ЦОНов.

Пострадавшим дают консультацию в получении государственных услуг, предоставляют информационные справки и первичный пакет документов. При необходимости работники «Правительства для граждан» оперативно взаимодействуют с управлениями миграционной службы для документирования пострадавших.

Как отмечается, в связи с произошедшими событиями работа ЦОНа и других подразделений «Правительства для граждан» в городе Арысь приостановлена, 55 работников с семьями эвакуированы.

Список сборно-эвакуационных пунктов в Шымкенте, в которых граждане могут получить госулуги:

СШ №26 им. Жамбыла, ул. Зердели, 1 б;

Спортивная школа-интернат им. Б. Саттарханова, ул. Алпысбаева, 116;

Школа-интернат для глухонемых детей, 112-ый км, улица Аманжол, 63в;

СШ №33 им. Кенесары Касымова, ул. Д. Курманбекова, б/н;

Школа-гимназия №50 им. А. Байтурсынова, ул. Мангельдина, 41;

СШ №55, мкр. «Тарлан», проезд Школьный, б/н;

СШ №66, мкр. «Казыгурт», ул. Ондасынова, б/н;

СШ №53 им. Хамзы, мкр. «Кызылжар», ул. Гагарина, б/н;

СШ №54, мкр. «Ынтымак», ул. Туркестанская, б/н;

СШ №60, мкр. «Жидели»;

СШ №61, мкр. «Актас-1»;

СШ №56 им. Кобеева, мкр. «Катын-копир», ул. Гафура Гулама, 37;

СШ №87 им. А. Назарбекова, мкр. «Самал-3», ул. Аргынбекова, 20-23 а;

СШ №118 «Кокбулак», ул. П. Турдалы, б/н;

Индустриально-технический колледж, ул. Гагарина, 121.

Список сборно-эвакуационных пунктов близлежащих районов:

Ордабасинский район, с. Акжол, школа им. Жамбыла;

Ордабасинский район, с. Тореарык, школа им. Тауке Хана;

Ордабасинский район, с. Колтоган, школа им. Ерназарова;

с. Монтайтас, местная школа;

с. Монтайтас, школа им. Онтаева;

Сарыагашский район, с. Дарбаза, школа им. Багозиева, школа №139;

Сарыагашский район, с. Жылга, школа им. Сейфуллина;

Сарыагашский район, с. Куркелес;

Казыгуртский район, сельский округ Рабат;

Казыгуртский район, с. Атбулак, школа для одаренных детей им. Ж.Каппарова;

Отырарский район, с. Шаульдер, технический лицей;

Шардаринский район, г. Шардара, колледж № 16.