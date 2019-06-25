Мобильные ЦОНы организовали для пострадавших жителей Арыси

Пострадавшим дают консультацию в получении государственных услуг, предоставляют информационные справки и первичный пакет документов. При необходимости работники «Правительства для граждан» оперативно взаимодействуют с управлениями миграционной службы для документирования пострадавших.
Как отмечается, в связи с произошедшими событиями работа ЦОНа и других подразделений «Правительства для граждан» в городе Арысь приостановлена, 55 работников с семьями эвакуированы.
Список сборно-эвакуационных пунктов в Шымкенте, в которых граждане могут получить госулуги:
СШ №26 им. Жамбыла, ул. Зердели, 1 б;
Спортивная школа-интернат им. Б. Саттарханова, ул. Алпысбаева, 116;
Школа-интернат для глухонемых детей, 112-ый км, улица Аманжол, 63в;
СШ №33 им. Кенесары Касымова, ул. Д. Курманбекова, б/н;
Школа-гимназия №50 им. А. Байтурсынова, ул. Мангельдина, 41;
СШ №55, мкр. «Тарлан», проезд Школьный, б/н;
СШ №66, мкр. «Казыгурт», ул. Ондасынова, б/н;
СШ №53 им. Хамзы, мкр. «Кызылжар», ул. Гагарина, б/н;
СШ №54, мкр. «Ынтымак», ул. Туркестанская, б/н;
СШ №60, мкр. «Жидели»;
СШ №61, мкр. «Актас-1»;
СШ №56 им. Кобеева, мкр. «Катын-копир», ул. Гафура Гулама, 37;
СШ №87 им. А. Назарбекова, мкр. «Самал-3», ул. Аргынбекова, 20-23 а;
СШ №118 «Кокбулак», ул. П. Турдалы, б/н;
Индустриально-технический колледж, ул. Гагарина, 121.
Список сборно-эвакуационных пунктов близлежащих районов:
Ордабасинский район, с. Акжол, школа им. Жамбыла;
Ордабасинский район, с. Тореарык, школа им. Тауке Хана;
Ордабасинский район, с. Колтоган, школа им. Ерназарова;
с. Монтайтас, местная школа;
с. Монтайтас, школа им. Онтаева;
Сарыагашский район, с. Дарбаза, школа им. Багозиева, школа №139;
Сарыагашский район, с. Жылга, школа им. Сейфуллина;
Сарыагашский район, с. Куркелес;
Казыгуртский район, сельский округ Рабат;
Казыгуртский район, с. Атбулак, школа для одаренных детей им. Ж.Каппарова;
Отырарский район, с. Шаульдер, технический лицей;
Шардаринский район, г. Шардара, колледж № 16.
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