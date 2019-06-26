Движение поездов через Арысь может быть возобновлено в течение двух дней – Минобороны

Железнодорожное сообщение, приостановленное после ЧП в воинской части в Арыси, может быть возобновлено в течение двух дней, сообщил в среду заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.

«Все очаги возгорания и тления установлены, принимаются меры по их тушению, если говорить о сроках возвращения к мирной жизни, к обычной жизни, то мы надеемся, что в самое ближайшее время – день-два – мы откроем движение железнодорожного транспорта», - сказал Дандыбаев на пресс-конференции.

Он отметил, что «возможно еще обнаружение фрагментов боеприпасов, которые должны быть утилизированы».

«Надеемся, что в самое ближайшее время, я не могу сказать конкретные сроки, это будет зависеть от многих обстоятельств и факторов, мы привлекли для этих целей дополнительные силы и средства, и я надеюсь, что мы постараемся вернуть граждан к нормальной жизни», - сказал Дандыбаев.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке Шымкент – Арысь – Тимур остановлено 20 пассажирских поездов на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда.