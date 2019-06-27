IKEA займется постройкой доступного жилья в Великобритании

Уортинг, город на юге Англии, рассматривает план работ с BoKlok, совместным предприятием IKEA и шведской строительной компании Skanska. Компания, чье название переводится с шведского как «живи по-умному», работает с начала 1990-х годов и уже построила 11 000 домов по всей Скандинавии, но это ее первое предприятие в Великобритании с тех пор, как предыдущее провалилось во время мирового финансового кризиса. Согласно плану, BoKlok построит примерно 160 домов на земле, арендованной у местного муниципального совета, причем 30% единиц будут отведены на жилье для малоимущих. Идея в том, чтобы сделать жилье более доступным в месте, где дома стоят почти в 12 раз выше средней зарплаты, которая в 2015 году составляла 25 458 фунтов стерлингов. Сборные дома будут продаваться по ипотеке на 25 лет.

Подход BoKlok к доступному и устойчивому жилью в значительной степени опирается на проверенные методы IKEA: большие объемы, низкие цены Производство в промышленных масштабах, иными словами, снижает цены и экономит время на планировку. Предприятие также контролирует всю цепочку поставок, включая приобретение земли, заводское производство, работу на месте, продажи и маркетинг. Это помогает сократить расходы. Кроме того, при строительстве домов BoKlok полагается на древесину и не покупает землю, не будучи уверенной, что она может быть использована в ближайшее время, что делает ее дома более экологичными.

По словам BoKlok, поскольку большая часть строительства осуществляется на фабрике, небольшая квартира может быть построена за один день. Если проект покажет себя успешным, компании будут думать о строительстве еще 500 объектов недвижимости.