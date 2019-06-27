Также необходимо оказать содействие в вопросах получения адресной социальной помощи
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Усилить мониторинг защиты прав социально уязвимых граждан поручил омбудсмену Токаев
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека Республики Казахстан Аскара Шакирова и дал ему поручения по обеспечению защиты прав социально уязвимых граждан, сообщила Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активной работы с государственными органами и неправительственными организациями по обеспечению прав и интересов социально уязвимых слоев населения. Президент поручил усилить мониторинг защиты их прав, а также оказать содействие в вопросах получения адресной социальной помощи», - говорится в сообщении.

В свою очередь Шакиров проинформировал президента о текущей деятельности уполномоченного по правам человека, об итогах встречи омбудсменов стран Центральной Азии в Ташкенте. Как сообщил омбудсмен, участники мероприятия утвердили дорожную карту сотрудничества и рассмотрели правозащитные аспекты миграционных процессов и приграничных взаимоотношений.

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