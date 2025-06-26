Конституционный суд рекомендовал разграничить предпринимательство и организованную преступность

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции уголовного законодательства и нормативного постановления Верховного суда и пришел к выводу, что они создают риски необоснованного уголовного преследования предпринимателей.

Были рассмотрены ч. 3 ст. 245 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), совершенные преступной группой) в части слов «преступной группой», ст. 262 Уголовного кодекса (создание и руководство организованной группой) и п. 11 и 13 нормативного постановления Верховного суда РК от 21 июня 2001 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии».

В Конституционный суд обратился гражданин, признанный виновным в совершении преступлений, квалифицированных на основании вышеуказанных норм. По его мнению, указанные нормы сформулированы неопределенно, допускают расширительное толкование и приводят к фактическому приравниванию предпринимательской деятельности к участию в организованных преступных группах даже в случаях, когда отсутствуют преступный умысел, мотивы и цели, характерные для организованной преступности.

Конституционный суд не выявил противоречия Конституции в указанных нормах, однако обратил внимание на проблему возможного формального подхода при признании хозяйствующих субъектов преступной группой.

«Признаки, установленные статьей 262 УК во взаимосвязи с пунктами 11 и 13 НП ВС, могут создать риск необоснованного уголовного преследования в отношении предпринимателей — руководителей и работников коммерческих организаций, действующих без преступного умысла и в рамках законной хозяйственной деятельности», - считает суд.

В связи с этим Конституционный суд подчеркнул необходимость уточнения законодательных норм и разъяснений судебных органов для обеспечения правовой определенности, защиты законных интересов предпринимателей и соблюдения конституционных гарантий. Правительству снова рекомендовало усовершенствовать уголовное законодательство, а Верховному суду – обобщить правоприменительную практику с целью выработки четких критериев разграничения между законной предпринимательской деятельностью и преступными формами соучастия.