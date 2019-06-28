Бакытжан Сагинтаев стал акимом Алматы

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы», - говорится в тексте указа главы государства на Акорде.

Он сменил на этом посту Бауыржана Байбека, который был акимом Алматы с августа 2015 года. Указом главы государства он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

55-летний Бакытжан Сагинтаев в разные годы занимал должности заместителя акима Жамбылской области, заместителя председателя Агентства РК по поддержке малого бизнеса, первого заместителя председателя Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, возглавлял Агентство по регулированию естественных монополий, канцелярию премьер-министра, был акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли, первым заместителем председателя НДП «Нур Отан», министром регионального развития, трижды переназначался на пост первого заместителя премьер-министра. 9 сентября 2016 года возглавил кабинет министров Казахстана. 21 февраля 2019 года подал в отставку. 1 марта был назначен государственным секретарем Казахстана, а 24 марта возглавил администрацию президента.