Он сменил на этом посту Бауыржана Байбека
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Бакытжан Сагинтаев стал акимом Алматы
Фото primeminister.kz

Бывший премьер-министр и экс-глава администрации президента Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы.

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы», - говорится в тексте указа главы государства на Акорде.

Он сменил на этом посту Бауыржана Байбека, который был акимом Алматы с августа 2015 года. Указом главы государства он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

55-летний Бакытжан Сагинтаев в разные годы занимал должности заместителя акима Жамбылской области, заместителя председателя Агентства РК по поддержке малого бизнеса, первого заместителя председателя Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, возглавлял Агентство по регулированию естественных монополий, канцелярию премьер-министра, был акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли, первым заместителем председателя НДП «Нур Отан», министром регионального развития, трижды переназначался на пост первого заместителя премьер-министра. 9 сентября 2016 года возглавил кабинет министров Казахстана. 21 февраля 2019 года подал в отставку. 1 марта был назначен государственным секретарем Казахстана, а 24 марта возглавил администрацию президента.

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