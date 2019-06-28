Послы трех стран вручили Токаеву верительные грамоты

В Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев принял
верительные грамоты у посла Королевства Таиланд Расса Джаличандры, посла
Иорданского Хашимитского Королевства Юсефа Абдельгани и посла Боливарианской
Республики Венесуэла Энрике Антонио Акунья Мендозы. Президент поздравил их с
официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в
дальнейшем укреплении межгосударственных отношений.
«Казахстан и Таиланд успешно развивают дружественные отношения во многих сферах, в том числе в политической, экономической и культурной. Хотелось бы отметить, что Таиланд посещает много наших туристов, ваша страна является одним из любимых мест отдыха казахстанцев. Уверен, что вы будете способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений наших стран», - сказал Токаев послу Таиланда.
Также он приветствовал успешное проведение выборов в Таиланде и избрание нового премьер-министра страны.
В ходе беседы с Юсефом Абдельгани Касым-Жомарт глава государства отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана и Иордании.
«Наши страны имеют очень теплые отношения, большой вклад в развитие которых внес Король Абдалла II. Сегодня наше двустороннее сотрудничество успешно развивается на основе взаимной дружбы и доверия», - сказал он.
Посол Венесуэлы начал свою дипмиссию в Казахстане впервые. Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей с этой страной.
«Это очень важная церемония вручения верительных грамот для обеих сторон, поскольку вы первый посол Венесуэлы в Казахстане. Признателен вашему руководству за решение учредить посольство в нашей стране и направить вас во главе дипломатической миссии», - отметил президент.
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