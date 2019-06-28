Послы трех стран вручили Токаеву верительные грамоты

В Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у посла Королевства Таиланд Расса Джаличандры, посла Иорданского Хашимитского Королевства Юсефа Абдельгани и посла Боливарианской Республики Венесуэла Энрике Антонио Акунья Мендозы. Президент поздравил их с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений.

«Казахстан и Таиланд успешно развивают дружественные отношения во многих сферах, в том числе в политической, экономической и культурной. Хотелось бы отметить, что Таиланд посещает много наших туристов, ваша страна является одним из любимых мест отдыха казахстанцев. Уверен, что вы будете способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений наших стран», - сказал Токаев послу Таиланда.

Также он приветствовал успешное проведение выборов в Таиланде и избрание нового премьер-министра страны.

В ходе беседы с Юсефом Абдельгани Касым-Жомарт глава государства отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана и Иордании.

«Наши страны имеют очень теплые отношения, большой вклад в развитие которых внес Король Абдалла II. Сегодня наше двустороннее сотрудничество успешно развивается на основе взаимной дружбы и доверия», - сказал он.

Посол Венесуэлы начал свою дипмиссию в Казахстане впервые. Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей с этой страной.

«Это очень важная церемония вручения верительных грамот для обеих сторон, поскольку вы первый посол Венесуэлы в Казахстане. Признателен вашему руководству за решение учредить посольство в нашей стране и направить вас во главе дипломатической миссии», - отметил президент.