Ногаев об инциденте на Тенгизе: «Эта проблема возникла из-за разных условий труда»

Комментируя произошедший накануне конфликт, в результате которого пострадали свыше 30 человек, Ногаев подчеркнул, что «эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам».

«Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных – условия труда должны быть равными для всех», - сказал аким.

В свою очередь генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.

После совещания аким области встретился с рабочими компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР). В ходе встречи Ногаев напомнил, что расследованием инцидента и проработкой вопросов организации труда на месторождении будет заниматься межведомственная комиссия.

«Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда. Вы можете включить в состав комиссии своих представителей, мои коллеги оставили вам свои номера, давайте нам свои предложения по улучшению ситуации. В вашем рабочем графике не будет никаких изменений, работа будет продолжаться в стандартном режиме», - сказал глава региона.

Напоминаем, что 29 июня в 11.00 произошла массовая драка на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливана Eli Daoud – он выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. Позже с рабочими встретился первый заместитель акима Атырауской области, была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, обсужден вопрос организации труда на месторождении. Сообщалось, что проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО.

Отметим, что глава государства Касым-Жомарт Токаев еще до выборов во время рабочих поездок по регионам страны, находясь с визитом в Атырауской области дал поручение правительству минимизировать иностранную рабочую силу на предприятиях и подчеркнул, что заработная плата должна быть одинаковая по уровню квалификации как для иностранных работников, так и для местных.