Сагинтаев пообещал сделать Алматы безопасным городом

Новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем видеообращении в жителям города заявил, что готов к диалогу, и призвал алматинцев совместно обсуждать проблемы мегаполиса. Для этого он завел аккаунты в социальных сетях.

«Приступая к обязанностям акима Алматы, я полностью осознаю свою ответственность перед вами, жителями города. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным и современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни», - сказал Сагинтаев.

При этом он считает, что «достичь этого мы можем только вместе».

«Поэтому для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Для прямой связи с вами сегодня я открываю свои аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами», - заключил новый глава города.

Напомним, Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы 28 июня.