Внутреннее расследование проведут в ССЕР по инциденту на Тенгизе

Генеральный директор Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР) Кауаш Хишам пообещал, что в компании проведут внутреннее расследование касательно инцидента, который произошел в субботу в рабочем поселке Тенгиз. Руководитель арабской компании также извинился перед казахстанцами за фото с девушкой, которое один из сотрудников опубликовал у себя в мессенджере.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики, генеральный директор CСЕР Кауаш Хишам прибыл в Атырау для того, чтобы урегулировать ситуацию.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. От имени руководства и персонала ССС я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам ССС. Как только я узнал об этом инциденте, он (Эли Дауд – V) ,ыл уволен и договор с ним был расторгнут. Мы проведём полное внутреннее расследование данного происшествия и примем необходимые меры», - цитируют в Минэнерго Хишама.

По словам генерального директора компании, на сегодня ситуация в Тенгизе стабильная, не было ни смертельных случаев, ни серьезных телесных повреждений.

29 июня в поселке Тенгиз в Атырауской области произошла массовая драка. Поводом якобы послужило фото гражданина Ливана Эли Дауда в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Эли Дауд, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. Всего в результате конфликта пострадали более 40 человек. Однако аким Атырауской области Нурлан Ногаев накануне заявил, что «эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам».

Сегодня сообщалось, что глава региона и генеральный директор ТШО Имер Боннер встретились с руководством подрядной организации, а также с работниками Тенгизского месторождения. Была создана межведомственная комиссия под председательством первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова, которая займется расследованием инцидента и проработкой вопросов организации труда. В состав комиссии вошли представители ТШО.