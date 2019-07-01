Всемирный банк профинансирует программу развития мясного животноводства в Казахстане

По данным МСХ, в Вашингтоне прошли переговоры министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова с вице-президентом Всемирного банка Сирил Муллером по обсуждению запуска «Программы, ориентированной на результат» (ПОР), в соответствии с которой впервые в республике будет применена схема финансирования инвестиционных проектов.

«Совместный проект устойчивого развития животноводства предполагает поддержку Всемирного банка в реализации государственной программы развития животноводства в Казахстане. Так, Всемирный банк готов профинансировать реализацию программы развития мясного животноводства на сумму в $500 млн. Срок реализации запланирован на 2020-2023 гг. Заём Всемирного банка по Программе, ориентированной на результат, является финансовым инструментом, при котором расходная часть проекта не связана напрямую с финансированием со стороны Всемирного банка и не контролируется Всемирным банком», - сообщили в министерстве.

В МСХ пояснили, что в рамках ПОР Всемирный банк будет перечислять средства при достижении индикаторов по следующим направлениям: повышение эффективности госрасходов через совершенствование благоприятной нормативной базы – перевод субсидий из красной корзины в зеленую, упрощение процедур налогового регулирования для фермерских хозяйств, упрощение экспортных процедур; поддержка устойчивого содействия экспорту и конкурентоспособности через создание эффективной системы прослеживаемости продукции, обеспечение надлежащей ветеринарной и пищевой безопасности, повышение экологической устойчивости животноводства; поддержка создания рабочих мест и повышения доходов в сельских районах через расширение производства высококачественных кормов, увеличение орошаемых земель для производства кормов, обводнение пастбищ, продвижение модели устойчивого расширения производства продукции животноводства, в центре которой находится фермер, установление связей малых и средних КХ/ФХ с рынками сбыта, продвижение якорной кооперации.

Казахстан присоединился к группе Всемирного банка в июне 1992 года. За время сотрудничества республике предоставлено $8,1 млрд для реализации 46 совместных проектов в различных частях экономики, включая сельское хозяйство.