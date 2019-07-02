Правительство скорректировало бюджет с учетом погашения кредитов граждан и ЧС в Арыси

Правительство Казахстана разработало проект закона об уточнении республиканского бюджета на текущий год. За счет перераспределения средств внутри главного финансового документа страны, власти намерены снизить долговую нагрузку населения по потребительским кредитам, расширить меры по обеспечению занятости и поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи, а также направить средства на восстановление города Арысь, сообщил во вторник на заседании правительства первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

По словам Смаилова, уточнение бюджета предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле. Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год также останутся без изменения: поступления составят 10 568,6 млрд тенге, расходы – 11 933,2 млрд тенге, дефицит сохранен на уровне 1 364,6 млрд тенге, или 2,1 % к ВВП. Финансовое обеспечение реализации поручений президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание Фонда прямых инвестиций, - 300 млрд тенге из 370 млрд тенге. В целом уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям.

«Снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам: в качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика, отнесенного к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. Для более 250 тыс. заемщиков это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки», - рассказал первый заместитель премьер-министра, отметив, что на эти цели проект предусматривает расходы в сумме 88,5 млрд тенге.

По второму направлению – расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи – будет направлено 138,6 млрд тенге, в том числе 1,5 млрд тенге на выделение с 1 сентября дополнительно 5 тыс. образовательных грантов в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей; 2,4 млрд тенге – на увеличение с 1 сентября стипендий учащихся по рабочим специальностям в ТИПО на 30% (с 16 759 до 21 787 тенге – V), что затронет 122 тыс. учащихся. Еще 49,2 млрд тенге правительство направит на обеспечение занятости безработных и самозанятых через краткосрочное профессиональное обучение, программу «Бастау Бизнес», а также увеличение объема микрокредитования на селе и количества грантов на стартап-проекты по госпрограмме «Енбек». 14,4 млрд тенге потратят на увеличение объемов строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в столице и городах Алматы и Шымкент с 1 тыс. квартир до 3 тыс., с общим охватом 10 тыс. человек; 70 млрд тенге – на закрытие потребности в средствах на адресную социальную помощь в связи с переносом выплат АСП на 1 апреля;

1,1 млрд тенге – на обучение студентов ТиПО и вузов основам предпринимательства.

«Проектом предлагается увеличить резерв правительства на 72,9 млрд тенге. Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арысь. Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 млрд тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения, из них 12,3 млрд тенге – трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих до 30% (по уточненным расчетам регионов); 6,8 млрд тенге – погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы», - также сообщил Смаилов.