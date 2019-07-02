«КазМунайГаз» поставил цель по достижению 100% безопасности на производстве

В понедельник в столице состоялся V ежегодный форум генеральных директоров нацкомпании «КазМунайГаз». Мероприятие проводится с целью оценки текущего состояния охраны труда и окружающей среды в группе компаний «КазМунайГаз» и совершенствования культуры безопасности, сообщил департамент по связям с общественностью компании.

В работе форума приняли участие руководители КМГ и дочерних и зависимых организаций, представители ряда казахстанских и зарубежных компаний. Впервые для обсуждения задач компании и проблемных вопросов были приглашены представители подрядных организаций.

Председатель правления КМГ Алик Айдарбаев в ходе выступления на форуме отметил необходимость изменения культуры мышления и вовлеченности всех сотрудников в вопросы труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, достижение нулевых показателей должно стать первоочередной целью для партнеров и подрядчиков компании. В текущем году планируется установить особый контроль за соблюдением ими норм ОТОС.

«В этом году мы запустили программу обеспечения эффективной работы по охране труда и окружающей среды в подрядных организациях, так как они занимают важную роль в реализации наших производственных задач. Совместное тесное взаимодействие позволяет нам качественно улучшить ситуацию. Наши ожидания нацелены на то, чтобы все работники группы компаний «КазМунайГаз» и всех подрядных организаций всегда уходили с работы целыми и невредимыми», - отметил Айдарбаев.

2018 год стал для компании наилучшим по показателям безопасности и охраны труда за последние 4 года. При этом руководством компании была поставлена задача на следующей встрече обсудить не улучшение ситуации, а причины, по которым не были достигнуты нулевые показатели, говорится в распространенном сообщении.

На форуме также были подняты актуальные вопросы снижения негативного влияния деятельности компаний на окружающую среду и управления водными ресурсами, усиления персональной ответственности первых руководителей компаний в вопросах безопасности труда и предупреждения аварий, улучшения культуры безопасности.

С целью достижения нулевых показателей в производственном травматизме и нанесении ущерба окружающей среде компанией инициировано проведение первого в Казахстане Каспийского симпозиума SPE по вопросам безопасности, который пройдет в рамках форума KAZENERGY в сентябре текущего года.