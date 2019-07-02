Более 30 пострадавших в Арыси остаются в больницах

По данным управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации города Шымкент на сегодняшний день из больниц выписаны 39 пострадавших в Арыси, сообщает Национальный координационный центр экстренной медицины министерства здравоохранения РК.

«В стационарах города Шымкент и Туркестанской области находятся 32 пациента, из них 1 подросток в отделении реанимации ОДБ г. Шымкент. Выписаны – 39 пациентов (в том числе 3 детей). 4 пациента по санитарной авиации переведены в клиники г.Алматы и г.Нур-Султан, из них 2-е в отделении реанимации», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава сообщал, что за медицинской обратились 409 человек, 329 из них получили амбулаторную помощь, 80 пациентов были госпитализированы.