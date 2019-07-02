Токаев поручил Мами держать на особом контроле вопросы защиты прав граждан

Президент принял главу Конституционного совета
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, сообщила Акорда.
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