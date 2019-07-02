Токаев поручил Мами держать на особом контроле вопросы защиты прав граждан

Мами рассказал о состоянии конституционной законности в стране в I полугодии. По словам председателя Конституционного совета, в ходе всех проведенных мероприятий в Казахстане было обеспечено неукоснительное соблюдение принципов и ценностей Конституции.

Токаев в свою очередь заявил о необходимости шире использовать созидательный потенциал Конституции и держать на особом контроле вопросы защиты прав граждан.