Норма закона о выселении из государственного жилья признана неконституционной

«В представлении суда были поставлены вопросы обеспечения жилищных прав граждан. В соответствии с указанной нормой, выселение нанимателя, членов его семьи или других совместно проживающих с ним лиц без предоставления другого жилища допускается в случае, если они приобрели иное жилище на праве собственности, независимо от его места нахождения», - отмечается в сообщении на сайте Конституционного суда.

Поводом для обращения суда послужили законодательные недостатки, в связи с которыми суды и акиматы принимали решения о выселении семей из государственного арендного жилья, если хоть один из членов семьи приобретал другое жилье. В большинстве случаев эти дела касались многодетных семей, детей-сирот и других социально-уязвимых категорий граждан.

Состав совета заслушал мнения представителей правительства, сената, мажилиса парламента, Верховного суда, генеральной прокуратуры, министерств юстиции, индустрии и инфраструктурного развития, уполномоченного по правам ребенка и признал подпункт 8 статьи 107 закона неконституционным.

«Конституционный совет полагает, что в целом возможность выселения лиц из арендованного жилища является одним из способов недопущения необоснованного использования нанимателями государственных жилищных гарантий. Однако решение правоприменительных органов о выселении должно приниматься не по факту приобретения в собственность другого жилья, а с учетом законных интересов граждан в каждой конкретной ситуации. При этом во внимание должны приниматься количество членов семьи нанимателя, площадь арендуемой и приобретенной квартиры, нормы предоставления жилья и иные обстоятельства», - подчеркивается в сообщении.

Совет установил, что конструкция правовой нормы не позволяет обеспечить ее единообразное понимание и применение, что влечет ущемление конституционных прав граждан. В частности, из смысла нормы не ясно, приобретение иного жилища каким составом лиц является основанием для выселения из арендной квартиры. Также нечетко определен и круг выселяемых граждан, установлена смысловая неидентичность ее текстов на государственном и русском языках.

«Указанные недостатки порождают споры и лежат в основе отсутствия единой судебной практики по вопросу применения правовой нормы. В этой связи, Конституционный совет рекомендовал правительству внести поправки в закон о жилищных отношениях и другие правовые акты. Судам и другим правоприменительным органам до принятия необходимых нормативно-правовых мер предписано обеспечить прямое действие Конституции Республики Казахстан и руководствоваться нормативным постановлением совета», - заключили в КС.