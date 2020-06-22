Утвердить новый документ в сфере правовой политики рекомендует Конституционный совет

В Казахстане необходимо утвердить новый программный документ в сфере правовой политики. А также важно обеспечить единообразную правоприменительную и правотворческую практику, считает председатель Конституционного совета Кайрт Мами. В понедельник в ходе совместного заседания палат парламент он обратился с традиционным посланием.

«Совет полагает необходимым утверждение нового программного документа в сфере правовой политики. В условиях унитарного государства он считает важным обеспечение единообразной правотворческой и правоприменительной практики. Это особенно актуально для законодательных актов, принятых в 90-х годах прошлого столетия. Совет рекомендовал их тщательно проанализировать на предмет соответствия конституционным требованиям и, при необходимости, принять их в новой редакции», - говорится в сообщении Конституционного совета, опубликованном на сайте.

Кроме того, как отметил Кайрат Мами, бурное развитие инфраструктуры «Электронного правительства» требует создания адекватной правовой базы.

Отдельный блок рекомендаций Конституционного совета касается вопросов защиты прав человека. Это укрепление конституционных гарантий прав участников гражданского процесса, в частности, права несовершеннолетних на квалифицированную юридическую помощь, обеспечение справедливости и соразмерности ограничений прав граждан, создание условий для полноценной реализации собственниками своих имущественных прав, законодательная регламентация порядка применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях и другие.

«Конституционный совет считает, что важной задачей уполномоченных органов является глубокая ревизия всей нормативно-правовой базы с целью обеспечения смысловой идентичности текстов законодательных актов на казахском и русском языках. Важнейшим условием укрепления конституционной законности определено повышение уровня правовой культуры граждан, для чего предложено утверждение государственной программы правового воспитания», - также отметил глава совета.

Кроме того, Мами предложил совершенствовать процессуальный порядок рассмотрения судами ходатайств сторон о проверке конституционности применяемого в деле закона, а также Конституционный закон «О Конституционном Совете Республики Казахстан».

«Это необходимо для укрепления гарантий конституционных прав человека и развития правовой системы страны при ведущей роли Конституции Республики», - уточнили в пресс-службе.