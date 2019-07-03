Международную генную лабораторию ирбиса планируют создать в Казахстане

По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в Казахстане планируется реализовать ряд инициатив по сохранению и увеличению популяции снежного барса.

Как сообщила пресс-служба министерства, глава ведомства Магзум Мирзагалиев принял участие в глобальной конференции, посвященной проблемам сохранения популяции снежного барса, организатором которой выступил частный казахстанский фонд Snow Leopard Foundation. На долю Казахстана приходится 3% мировой популяции снежных барсов. В нашей стране животное внесено с 1978 года в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

«Снежный барс – один из государственных символов нашей страны, который имеет большое общественное значение, отражая бесценное природное и культурное наследие нашего народа. По учетным данным, в стране обитает около 120-130 особей снежного барса. В пределах ареала снежного барса существует 11 особо охраняемых природных территорий», - проинформировал участников конференции министр.

Работу по сохранению снежного барса и его экосистем в республике ведут НПО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия», РГП «Институт зоологии», комитет лесного хозяйства и животного мира, а также егерская служба охотничьих хозяйств, которые покрывают в горных регионах практически все участки. По мнению Мирзагалиева, большую работу в этом направлении также делает и фонд Snow Leopard Foundation, осуществляющий в партнерстве с Институтом зоологии проект «Kingdom of Snow Leopard», целью которого является восстановление исчезнувших и поддержание сокращающихся популяций снежного барса в Казахстане путем разведения в неволе, адаптации к природным условиям и последующей реинтродукции в естественные места обитания.

Мирзагалиев заявил, что и министерство экологии, геологии и природных ресурсов также приложит все усилия для реализации цели по сохранению популяции в стране.

Вместе с тем учредитель фонда Snow Leopard Foundation Нурали Алиев сообщил, что с экспертами программы развития ООН обсуждается проект создания в Казахстане единого мирового информационного центра, который объединит все научные статистические данные по снежным барсам.

«Другой конкретный проект, которому готовы дать старт в Нур-Султане - это учреждение единой международной генной лаборатории ирбиса», - добавил он.

Снежный барс обитает на территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Монголии, Китая, Индии, Непала, Бутана и России. Одним из современных методов учета и мониторинга численности снежного барса является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. В Казахстане их используется более 150. Для ведения долгосрочного учета и мониторинга численности популяции животного функционирует «Центр мониторинга снежного барса», куда ежегодно поступает информация со всей территории страны и является основой практических мероприятий по сохранению вида в Казахстане.