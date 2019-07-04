Казахстан заключил контракт с Eni на разведку и добычу на нефтяном месторождении Абай

Министерство энергетики совместно с АО «КазМунайГаз» заключило контракт с Eni на разведку и добычу углеводородов на нефтяном месторождении Абай. В марте КМГ и «Эни Исатай Б.В.» подписали соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании в рамках совместной реализации проекта по участку «Абай», расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря. Тогда говорилось, что стороны намерены обратиться в Минэнерго с заявкой на заключение контракта на разведку и добычу углеводородного сырья в рамках указанного проекта.

Как сообщается на сайте премьер-министра, глава казахстанского правительства Аскар Мамин провел переговоры с представителями Total во главе с президентом по разведке и добыче Арно Брёйяком. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в нефтегазовом секторе и совместные проекты по развитию возобновляемых источников энергии. Особое внимание было уделено увеличению казахстанского содержания в Северо-Каспийском проекте, развитию совместных компаний для передачи технологий и организации новых производств на территории Казахстана. По итогам встречи состоялось подписание документов по проектам Дунга и Абай.

«Подписантами документа по месторождению Дунга выступили министр энергетики РК Канат Бозумбаев и вице-президент по Каспию и Южной Европе «Тоталь Разведка и Добыча» Бернар Клеман, директор по совместным предприятиям «Оман Ойл Разведка и Добыча» Абдул Вахаб аль Булуши, член правления «Партекс Ойл и Газ» Фернандо Алвеш. Согласно соглашению, срок действия договора о разделе продукции месторождения Дунга будет продлен на 15 лет с 2024 года до 2039 года, что позволит дополнительно добыть порядка 9 млн. тонн нефти. Стороны также договорились о реализации Фазы 3 освоения месторождения Дунга, в рамках которого компаниями будет инвестировано порядка $300 млн, что позволит увеличить максимальный уровень добычи нефти с текущих 600 тыс. до 850 тыс. тонн в год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным условием подписанного документа является увеличение казахстанской доли в разделе прибыльной продукции в рамках соглашения по прогрессирующей шкале с текущих 40% до 60% к 1 января 2025 года. Также в соглашении закреплены обязательства компаний по поставке части добытой нефти на внутренний рынок Казахстана и финансированию социально-инфраструктурных проектов в размере не менее $1 млн ежегодно.

Между тем протокол прямых переговоров по предоставлению права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Абай в казахстанском секторе Каспийского моря подписали первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев и исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI Лука Виньяти.

«Реализация проекта обеспечит увеличение инвестиций в разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно документу, заключен контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Абай, который предусматривает: бурение первой поисково-разведочной скважины глубиной 2500 м, проведение сейсморазведочных работ 2Д в объеме 700 пог.км. и другие работы на общую сумму более 14 млрд тенге», - указывается в сообщении.

В целом реализация соглашения приведет к увеличению экономической выгоды от проекта для Казахстана, а также созданию дополнительного объема работ и услуг для нефтесервисных компаний и новых рабочих мест в регионе, подчеркнули в пресс-службе премьер-министра.

Участок Абай расположен в 60-70 км северо-западнее побережья полуострова Бузачи. Геологические запасы углеводородов оцениваются в 337 млн тонн.

Нефтяное месторождение Дунга находится в Мангистауской области, в 50 км северо-западнее Актау. Оно было открыто в 1969 году. сейчас разрабатывается компанией-оператором Maersk Oil в партнерстве с Партекс Корпорейшн и Оман Ойл Лимитед. В 2011 году партнеры начали реализацию второй фазы разработки месторождения. Запасы нефти здесь составляют 55,795 млн тонн, газа – 3,487 млрд кубометров.