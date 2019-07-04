В полиции Алматы заявили о пресечении несанкционированной акции ДВК

В департаменте полиции Алматы объяснили, почему многодетная мать Оксана Шевчук и еще трое граждан, которых следствие считает участниками экстремистского движения ДВК, были взяты под стражу. В полиции сообщили, что они планировали незаконную акцию (6 июля – V).

«3 июля департаментом полиции по Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по признакам ст. 405 УК РК проведен комплекс следственных мероприятий в отношении организаторов экстремистского движения ДВК: Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников. В ходе оперативно-следственных мероприятий получены данные, что указанные лица предприняли попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения в Алматы. Среди организаторов и участников были распределены роли в экстремистской деятельности», - говорится в сообщении пресс-служба ДП Алматы.

Сообщается, что был «проведен комплекс оперативных и следственных мероприятий», и «данная информация нашла свое подтверждение».

«В результате обыска по месту жительства вышеуказанных граждан, а также других участников запрещенного движения найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры, средства связи и др. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций. На изъятых технических средствах выявлены факты пропаганды идей экстремистского движения», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «отдельные подозреваемые уже дали признательные показания».

«В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются», - сообщили в полиции.

В ДП отметили, что ранее с Демеуовой, Шевчук, Джаукеровой и Аширалиевым проводились профилактические беседы, «однако указанные лица продолжили противоправную деятельность», после чего они были привлечены к ответственности, в отношении них была избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста». В отношении других участников запрещенного экстремистского движения органами внутренних дел применены меры административного воздействия, добавили в ДП.

«С учетом полученных сведений и нарушений установленных требований «домашнего ареста», Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с «домашнего ареста» на «арест», - пояснили в полиции.

Как сообщалось, сегодня утром специализированный межрайонный следственный суд Алматы вынес постановление об изменении меры пресечения для Оксаны Шевчук, матери четверых детей, которую обвиняют в участии в движении «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, признана казахстанским судом экстремистской организацией – V). Ранее она находилась под домашним арестом, теперь ее поместили в следственный изолятор (СИЗО). Ее адвокат Галым Нурпеисов сообщил, что она проведет там два месяца.

По информации «Азаттык», аналогичное постановление было вынесено судьей Аниной Байдаулетовой в отношении другой женщины – 51-летней Гульзины Джаукеровой. Женщина, по информации «Азаттыка», признала, что хранила листовки с призывами выйти на митинг 6 июля, но также заметила, что не видит в этом ничего криминального. Кроме того, она заметила, что дома без ухода остался ее ребенок с инвалидностью.