Они озвучили Казахстану ряд рекомендаций
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Гуманизировать уголовное законодательство за неуплату налогов просят иностранные инвесторы
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Для улучшения инвестиционного климата Казахстану необходимо продолжить работу по улучшению экологического кодекса, усовершенствовать регулятивную базу для привлечения средств в проекты возобновляемых источников энергии, а также гуманизировать уголовное законодательство за неуплату налогов. Такие рекомендации озвучил в четверг в ходе заседания совета иностранных инвесторов директор по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития Агрис Прейманис.

«Мы рекомендуем продолжить работу по улучшению экологического кодекса, чтобы довести уровень кодекса до практик ОЭСР и других лучших практик, которые мы видим на международной арене. Почему мы хотим это делать? С одной целью: чтобы сделать энергетическую отрасль Казахстана экономически устойчивой, технологически продвинутой, экологически безопасной и конкурентоспособной на международном уровне», - сказал Прейманис.

Кроме того, он рекомендовал Казахстану продолжить работу по улучшению регулятивной базы для получения инвесторами проектов ВИЭ и, как следствие, для привлечения финансовых средств. Сред рекомендаций – предоставить инвесторам больше времени для обсуждения новых законов и нормативных актов. По опыту стран ОЭСР на такое обсуждение дается с 30 до 90 дней, что «дает возможность подготовить более качественные комментарии, рекомендации как от компаний, так и от других заинтересованных лиц».

«Рекомендуем продолжить обсуждение дальнейшей гуманизации уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части применения уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В частности, совместно с генеральной прокуратурой и министерством финансов доработать обсуждаемые в настоящее время три критерия, при соблюдении одного из которых материалы не будут передаваться налоговыми органами в службы экономических расследований комитета по финмониторингу», - попросил глава ЕБР по Казахстану.

И последними пунктами рекомендаций значатся продолжение работы по улучшению качества человеческого капитала, и выработка предложений по совершенствованию порядка привлечения иностранной рабочей силы, а также внесение этих изменений в законодательство Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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