Гуманизировать уголовное законодательство за неуплату налогов просят иностранные инвесторы

Для улучшения инвестиционного климата Казахстану необходимо продолжить работу по улучшению экологического кодекса, усовершенствовать регулятивную базу для привлечения средств в проекты возобновляемых источников энергии, а также гуманизировать уголовное законодательство за неуплату налогов. Такие рекомендации озвучил в четверг в ходе заседания совета иностранных инвесторов директор по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития Агрис Прейманис.

«Мы рекомендуем продолжить работу по улучшению экологического кодекса, чтобы довести уровень кодекса до практик ОЭСР и других лучших практик, которые мы видим на международной арене. Почему мы хотим это делать? С одной целью: чтобы сделать энергетическую отрасль Казахстана экономически устойчивой, технологически продвинутой, экологически безопасной и конкурентоспособной на международном уровне», - сказал Прейманис.

Кроме того, он рекомендовал Казахстану продолжить работу по улучшению регулятивной базы для получения инвесторами проектов ВИЭ и, как следствие, для привлечения финансовых средств. Сред рекомендаций – предоставить инвесторам больше времени для обсуждения новых законов и нормативных актов. По опыту стран ОЭСР на такое обсуждение дается с 30 до 90 дней, что «дает возможность подготовить более качественные комментарии, рекомендации как от компаний, так и от других заинтересованных лиц».

«Рекомендуем продолжить обсуждение дальнейшей гуманизации уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части применения уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В частности, совместно с генеральной прокуратурой и министерством финансов доработать обсуждаемые в настоящее время три критерия, при соблюдении одного из которых материалы не будут передаваться налоговыми органами в службы экономических расследований комитета по финмониторингу», - попросил глава ЕБР по Казахстану.

И последними пунктами рекомендаций значатся продолжение работы по улучшению качества человеческого капитала, и выработка предложений по совершенствованию порядка привлечения иностранной рабочей силы, а также внесение этих изменений в законодательство Казахстана.