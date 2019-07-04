Продвижением несырьевого экспорта займется министерство торговли и интеграции

Глава государства подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, согласно которому министерству торговли и интеграции переданы некоторые функции министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю: реорганизовать министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта», - говорится в тексте указа.

Правительству поручено по согласованию с администрацией президента перераспределить штатную численность между реорганизуемыми государственными органами и подведомственными организациями.

Министерство торговли и интеграции было создано в Казахстане 17 июня. Новому ведомству перешли часть функции министерства нацэкономики в части внутренней и внешней торговли, продвижения торговли, а также функции комитета по техрегулированию от министерства индустрии и инфраструктурного развития. Из министерства иностранных дел передана функция по координации продвижения экспорта.

Позже глава государства на встрече с главой ведомства Бахытом Султановым поставил перед министерством ряд задач. В частности, президент говорил о необходимости «усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии», «сконцентрировать по принципу «одного окна» все меры сервисной поддержки экспортеров».