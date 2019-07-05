Будет создан совместный высший орган власти
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Военный совет и оппозиция Судана согласовали создание переходного правительства
Фото Reuters

Военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» после двухдневных переговоров согласовали создание на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.

Переговоры проводились при посредничестве Африки, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как сообщил посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад, согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские. Также будет сформировано компетентное гражданское правительство из технократов и проведено прозрачное расследование разгона протестующих с привлечением виновных к ответственности.

В феврале президент Судана Омар аль-Башир распустил центральное правительство, уволил глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле на фоне четырехмесячных народных протестов в стране произошел военный переворот, президент был отстранен от власти и помещен в тюрьму. Судан временно возглавил переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Протестующие же требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий

По материалам РИА Новости и «Коммерсантъ».

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